أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 14 مسجدًا غدًا الجمعة، في 11 محافظة، منها إنشاء وبناء (٤) مساجد جديدة، وإحلال وتجديد (٧) مساجد، وصيانة وتطوير (٣) مساجد.

وبحسب البيان وصل إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (١٣٥) مسجدًا من بينها (١٠٨) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (٢٧) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٣٦٢٤) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٣ مليارًا و ٥٤٦ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا، وبيانها كالتالي:

- في محافظة كفر الشيخ: تم إحلال وتجديد مسجد جبارة بقرية منشأة علي - مركز سيدي سالم؛ ومسجد الرحمة بعزبة ألماظة بقرية الزعفران - مركز الحامول.

- في محافظة الأقصر: تم إنشاء وبناء مسجد المصطفى بقرية نجع علوان بالعديسات - مركز الطود، ومسجد عباد الرحمن بقرية الحليلة - مركز إسنا.

- في محافظة الفيوم: تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة القاضي بقرية المظاطلي - مركز طامية.

- في محافظة المنيا: تم إحلال وتجديد مسجد علي سعيد بعزبة علي سعيد بقرية أعطو - مركز بني مزار.

- في محافظة سوهاج: تم إحلال وتجديد مسجد الهداية بقرية أولاد عزاز - مركز سوهاج.

- في محافظة الغربية: تم إحلال وتجديد المسجد الكبير بعزبة عويس - مركز زفتى.

- في محافظة مطروح: تم إنشاء وبناء مسجد الأنصار بنجع الدهمان بقرية السلام - مدينة الحمام؛ ومسجد ناصر محمد جاسم – مدينة سيدي براني.

- في محافظة البحيرة: تم إحلال وتجديد المسجد الكبير بقرية آدم - مركز أبو المطامير.

- في محافظة وادي الجديد: تم صيانة وتطوير مسجد البري الكبير - مدينة الخارجة حي البري.

- في محافظة الشرقية: تم صيانة وتطوير المسجد الفتح - مركز الزقازيق.

- في محافظة أسيوط: تم صيانة وتطوير مسجد الجلاب بقرية درنكة - مركز أسيوط.

وأكدت الوزارة أن الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.