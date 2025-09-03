تحذير هندي لباكستان من فيضانات جديدة مع تفاقم دمار موسم الأمطار الموسمية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حذرت الهند باكستان من احتمال حدوث فيضانات عابرة للحدود للمرة الثانية خلال أسبوعين، في وقت تواصل فيه أمطار موسم الرياح الموسمية إحداثَ وفيات ودمار واسع في كلا البلدين.

وأعلنت هيئة إدارة الكوارث في شرق باكستان عن التحذير يوم الثلاثاء.

وقال مسئول حكومي هندي، إن نيودلهي شاركت التحذير مع باكستان "لدواعٍ إنسانية" عبر المفوضية العليا في إسلام آباد، بدلا من "معاهدة تقاسم مياه نهر السند" المعلقة حاليا.

وكانت باكستان قد نفذت عمليات إجلاء جماعي أواخر الشهر الماضي بعدما أطلقت الهند مياه السدود والأنهار المتدفقة إلى المناطق الحدودية المنخفضة.

يذكر أن البلدين كانا على وشك الدخول في حرب في مايو، وغالبا ما تتصاعد التوترات بين الجارتين النوويتين، ما يجعل التواصل الدبلوماسي أمرا نادرا.

ويتعلق التحذير الأخير بارتفاع منسوب مياه نهر "ستلج"، حيث يُتوقع أن تدخل الفيضانات الأراضي الباكستانية يوم الأربعاء. ودمّرت السيول العارمة بالفعل مجتمعات حدودية في قصور وأوكارا وفيهاري وبهاولنجر.