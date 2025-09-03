محمد نجاتي عن مشاركته في «الحشاشين»: طلبت الدور بنفسي لأول مرة بحياتي

كشف الفنان محمد نجاتي كواليس انضمامه إلى مسلسل «الحشاشين»، الذي شارك في بطولته النجم كريم عبد العزيز، مؤكدًا أن تلك التجربة كانت مختلفة تمامًا عن كل أعماله السابقة، بل وصل الأمر إلى أنه بادر بنفسه بطلب المشاركة في العمل.

وقال خلال لقاء لبرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء: «لأول مرة في حياتي، أطلب المشاركة في عمل فني».

وأوضح أنه كان يتصفح هاتفه وشاهد برومو مسلسل «الحشاشين»، وشعر أنه يجب أن يكون جزءًا من هذا العمل، معقبًا: «رأيت نفسي فيه دون أن أكون موجودًا فعليًا، وهذا ما دفعني للتواصل مع الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال».

وأضاف: «قلت له صراحة: أريد أن أشارك في هذا المسلسل، حتى لو في مشهد واحد أو حلقة واحدة فقط، لكنه أخبرني حينها أن كل الأدوار قد تم توزيعها بالفعل، ولا توجد إمكانية، لكني أصررت، وقلت له إنني أتحدث عن هذا المسلسل تحديدًا، وليس عن عمل آخر».

وروى أنه تلقى اتصالًا من الشركة المنتجة بعد نحو نصف ساعة فقط، وتم ترشيحه بعدها وتوقيع التعاقد على دور مهم يمتد إلى 4 أو 5 حلقات تقريبًا في نهاية المسلسل، معقبًا: «حسيت وقتها وكأن أبواب السماء قد فُتحت، فكانت لحظة استثنائية بالنسبة لي».

وشارك في بطولة مسلسل «الحشاشين» عدد كبير من النجوم، أبرزهم: كريم عبد العزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، وألف المسلسل الكاتب عبدالرحيم كمال، وأخرجه بيتر ميمي، واستغرق تصويره عامين.

وتدور أحداث المسلسل حول فرقة «الحشاشين» التي تعد أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، واشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها حسن الصباح، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين نظام الملك.