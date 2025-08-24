كشف محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك السابق، مساء اليوم السبت، عن أفضل مدرب في مسيرته الاحترافية.

قال شيكابالا في تصريحات عبر قناة «إم بي سي مصر 2»، مع الإعلامي الشهير إبراهيم فايق: «كارتيرون كان مدرب مش تكتيكي وفني أوي، بس على الخط كان رائع، وكان بيحفظ اللاعبين، وهذه نوعيتي المفضلة».

وأضاف: «أوسوريو الأفضل من وجهة نظري، هو أجمد مدرب أجنبي دخل مصر، فني عالي جدًا وعنده أفكار عالمية، اسأل أي لاعب وهيقولك نفس الرأي».

كما أوضح: «أوسوريو اتظلم في الزمالك ومحصلش على بطولات بسبب الظروف اللي كان بيمر بيها النادي في الفترة دي».

بينما اختتم: «يانيك فيريرا مدرب الزمالك الحالي مينفعش أحكم عليه، لإنه ملحقش يعمل حاجة، بس ميزته إنه بيتعلم من غلطه ومش بيكابر».