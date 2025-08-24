 مفاجأة.. شيكابالا يكشف عن أفضل مدرب في مسيرته - بوابة الشروق
الأحد 24 أغسطس 2025 12:26 ص القاهرة
مفاجأة.. شيكابالا يكشف عن أفضل مدرب في مسيرته

زيـاد الميرغني
نشر في: الأحد 24 أغسطس 2025 - 12:00 ص | آخر تحديث: الأحد 24 أغسطس 2025 - 12:00 ص

كشف محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك السابق، مساء اليوم السبت، عن أفضل مدرب في مسيرته الاحترافية.

قال شيكابالا في تصريحات عبر قناة «إم بي سي مصر 2»، مع الإعلامي الشهير إبراهيم فايق: «كارتيرون كان مدرب مش تكتيكي وفني أوي، بس على الخط كان رائع، وكان بيحفظ اللاعبين، وهذه نوعيتي المفضلة».

وأضاف: «أوسوريو الأفضل من وجهة نظري، هو أجمد مدرب أجنبي دخل مصر، فني عالي جدًا وعنده أفكار عالمية، اسأل أي لاعب وهيقولك نفس الرأي».

كما أوضح: «أوسوريو اتظلم في الزمالك ومحصلش على بطولات بسبب الظروف اللي كان بيمر بيها النادي في الفترة دي».

بينما اختتم: «يانيك فيريرا مدرب الزمالك الحالي مينفعش أحكم عليه، لإنه ملحقش يعمل حاجة، بس ميزته إنه بيتعلم من غلطه ومش بيكابر».


