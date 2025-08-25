أكد الدكتور علي أبو سنة، رئيس الجهاز التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أن الملف البيئي لم يعد قضية منفصلة، بل أصبح ملفًا عالميًا يتصدر أجندات الدول، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دفع بقوة خلال السنوات العشر الماضية لإدراج قضايا البيئة ضمن أولويات الدولة المصرية

وأوضح في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، أن حملة "قللها" جاءت تنفيذًا لتكليف رئاسي بوضع خطة وطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.

ولفت إلى أن مصر تستهلك سنويًا نحو 15 مليار كيس بلاستيكي، بمعدل يتراوح بين 500 إلى 550 كيسًا للفرد، وهو من أعلى المعدلات عالميًا.

وأضاف أن هذه الأكياس تُشكّل مخاطر بيئية جسيمة، إذ تصل إلى المجاري المائية وتؤدي إلى نفوق بعض الكائنات البحرية عند ابتلاعها، فضلًا عن أن حرقها في الأماكن المفتوحة يسبب تلوثًا خطيرًا، بينما تبقى في البيئة أكثر من 400 عام دون تحلل.

وكشف أن الخطة الوطنية تهدف إلى خفض استهلاك الفرد من الأكياس البلاستيكية من 500 كيس سنويًا إلى 50 كيسًا فقط بحلول 2030، من خلال توفير بدائل صديقة للبيئة مثل الأكياس الورقية أو الأكياس الهجينة بين البلاستيك والقماش.

وأشار إلى أن مصر تستورد أكثر من 60% من هذه الأكياس من الخارج، ما يجعل تقليل الاعتماد عليها ضرورة وطنية واقتصادية.

ولفت إلى أن قانون الاستثمار منح حوافز وتسهيلات للصناعات المنتجة لبدائل البلاستيك، عبر إعفائها من الرسوم والجمارك، بما يشجع على التوسع في هذه الصناعة.

واختتم بالتأكيد على أن تغيير سلوك المستهلك هو جوهر نجاح هذه الخطة، لافتًا إلى أن أوروبا طبّقت سياسة تسعير الأكياس البلاستيكية، ما دفع المواطنين إلى الاعتماد على البدائل، وهو ما تعمل مصر على تطبيقه تدريجيًا.