قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الدواجن «متوقع جدًا أن ترتفع» خلال الفترة المقبلة، لا سيما خلال فصل الشتاء وما يصاحبه من زيادة في تكاليف التدفئة، خاصة بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية.

وشدد خلال تصريحات تلفزيونية لـ «الحدث اليوم» أن «أي زيادة في مدخلات أي صناعة تؤدي إلى ارتفاع سعر المنتج النهائي».

ورفض ارتفاع أسعار بيض المائدة خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى بلوغ سعر الكرتونة في المزرعة 145 جنيهًا للأحمر و138 جنيها للأبيض.

وأوضح أن أسعار الأعلاف مستقرة منذ ما يقرب من عام بعد تدخل الدولة لحل الأزمة، لكن زيادة أسعار الوقود تمثل «مدخل إنتاج جديدًا»، قائلا: «الأسعار سترتفع سترتفع ونقولها بكل صراحة».

وتابع: «كمواطن أو مربي، يمكنني أن أسأل أيضًا: رئيس الوزراء قال إذا استقرت أسعار البترول لن نحتاج إلى رفع الأسعار، الأسعار حاليا بـ 63 دولارا، رفعنا ليه؟!».

ورأى أن الزيادة قد تتراوح بين 5 إلى 7 %، قائلا: «لو كانت التكلفة 100 جنيه، فإن زيادة 5% تعني 5 جنيهات، على 2 كيلو يعني في حدود 2 إلى 3 جنيهات للكيلو».