ريباكينا تبلغ البطولة الختامية للتنس في الرياض

ضمنت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، البطاقة الثامنة الأخيرة المؤهلة إلى بطولة "دبليو تي آيه" الختامية للتنس، وذلك بعد بلوغها نصف نهائي بطولة طوكيو المفتوحة، بفوزها على الكندية فيكتوريا مبوكو، بنتيجة 6-3 و7-6 (7-4)، اليوم الجمعة.

وقالت ريباكينا المصنفة الثانية في طوكيو "من الرائع التأهل وخوض المزيد من المباريات، خاصة ضد لاعبات من الطراز الرفيع".

وأضافت "في الأسبوع الماضي، ركزت على كل مباراة على حدة، وكنتُ أعلم أن التأهل سيتطلب مشوارا طويلا".

وتابعت "في النهاية، سارت الأمور على ما يرام".

وانضمت إيلينا ريباكينا، بطلة ويمبلدون 2022 إلى ركب المتأهلات إلى البطولة الختامية التي ستقام في الرياض، بين الأول والثامن من شهر نوفمبر المقبل، وتجمع أفضل 8 لاعبات هذا العام.

وتضم البطولة إلى جانب ريباكينا، البيلاروسية أرينا سابالينكا والبولندية إيجا شفيونتيك والأمريكيات كوكو جوف، الفائزة باللقب العام الماضي، وأماندا أنيسيموفا وجيسيكا بيجولا وماديسون كيز والإيطالية جازمين باوليني.