تفقدت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إدارة بولاق الاجتماعية، وذلك بعد تطويرها بشكل كامل، ونقلها إلى منطقة أبراج ماسبيرو.

واستمعت وزيرة التضامن إلى شرحٍ وافٍ من المدير العام للإدارة، عن سير العمل، وأبرز مطالب المترددين، مثنية على أداء مديرة إدارة بولاق الاجتماعية، مؤكدة أنها "قيادة نسائية مشرفة".

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتذليل كافة العقبات التي تواجه المترددين، وتسريع وتيرة العمل، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

جاء ذلك في إطار جولة تفقدية لوزيرة التضامن الاجتماعي قامت بها لتفقد خدمات الوزارة داخل عدد من دور الرعاية وأماكن تقديم الخدمات الحيوية للسادة المواطنين في محافظتي القاهرة والجيزة.

جدير بالذكر أن وزير التضامن الاجتماعي قد اتخذت مجموعة من الإجراءات على مستوى الجمهورية بهدف رفع كفاءة هذه الوحدات وضمان تقديم الخدمة بشكل لائق يحترم آدمية المواطن المصري، وتأتي هذه الخطوة استجابة لواقع بعض الوحدات الاجتماعية التي تعمل من مقرات غير مؤهلة بما لا يليق بمستوى الخدمة المطلوبة.

وقد أسفرت هذه الجهود عن دمج عدد 149 وحدة من الوحدات الاجتماعية المتقاربة في وحدة واحدة، ونقل عدد 93 وحدة أخرى إلى مقرات وحدات اجتماعية أكثر ملاءمة، مع مراعاة البعد الجغرافي؛ ليصبح إجمالي وحدات التضامن الاجتماعي 2506 وحدة.