جهاز حماية المنافسة: إجبار المدارس أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من منفذ بعينه «أمر مخالف للقانون»

أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن القانون يمنح ولي الأمر حرية شراء الزي المدرسي من أي مكان يراه مناسبًا، مشددًا على أن إجبار المدرسة أولياء الأمور على الشراء من مكان محدد يمثل «مخالفة قانونية».

وأضاف ممتاز، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم»، أن الجهاز تعامل قانونيًا مع عدة قضايا تخص مدارس لجأت إلى إجبار أو فرض قيود على أولياء الأمور في هذا الصدد، مناشدًا أولياء الأمور الإبلاغ عن هذه الممارسات عبر الخط الساخن للجهاز «15157».

وأشار إلى وجود تعاون كامل مع وزارة التربية والتعليم، لافتًا إلى أن إجبار المدارس أولياء الأمور على شراء الزي من مكان محدد يخالف أيضًا قرار وزارة التربية والتعليم الصادر عام 2023 بهذا الشأن.

وأوضح رئيس الجهاز أن الشكاوى المتعلقة بمخالفة القانون يتم التعامل معها بإجراءات حاسمة للحفاظ على حقوق أولياء الأمور والطلاب، مؤكدًا أن الجهاز بصدد إطلاق حملة توعية موجهة لأولياء الأمور حول حقوقهم القانونية فيما يتعلق بشراء الزي المدرسي لأبنائهم.