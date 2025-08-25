ريال مدريد يحقق رقما مميزا بعد الجولة الثانية للدوري الإسباني

عزز ريال مدريد رقمًا مميزًا في الدوري الإسباني خلال القرن الحادي والعشرين، بعد الفوز على الوافد الجديد لليجا، نادي أوفيدو، بثلاثة أهداف دون رد.

وحقق ريال مدريد الفوز على أوفيدو بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الموسم الجديد للدوري الإسباني، ليواصل الفريق الملكي بدايته القوية هذا الموسم.

وسجل كيليان مبابي هدفين وأضاف فينيسيوس جونيور الهدف الثالث لريال مدريد في مباراة اليوم، ليرفع الفريق رصيده للنقطة 6، فيما بقي أوفيدو في المركز قبل الأخير بدون نقاط.

ووفقًا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن ريال مدريد نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في أول مباراتين من موسم واحد في الليجا، للمرة الرابعة في القرن 21، والأولى منذ موسم 2015-2016.

ويعكس هذا الرقم، الصلابة الدفاعية التي يظهر بها الريال مع بداية حقبة المدرب تشابي ألونسو، حيث يجمع بين الفاعلية الهجومية بقيادة مبابي وفينيسيوس جونيور، والانضباط الدفاعي بوجود الحارس كورتوا وخط دفاع متماسك.