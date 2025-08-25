المدير الفني للإسماعيلي: فخور باللاعبين وأهدي الفوز على الطلائع للجماهير

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أهدى الجزائري ميلود حمدي، المدير الفني لنادي الإسماعيلي فوز الفريق على طلائع الجيش، لجماهير النادي، مشددًا على فخره بلاعبي الفريق.

وانتصر الإسماعيلي على على طلائع الجيش بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري.

وقال ميلود حمدي في تصريحات عبر المركز الإعلامي للنادي: «أهدى نقاط المباراة للجماهير التي تدعمنا دائما وسعيد جدا بانتصار الليلة».

وأضاف: «فخور بأداء اللاعبين في لقاء الليلة وستسعى جاهدًا لحصد المزيد من النقاط خلال المرحلة المقبلة».

وتابع: «أتمنى حضور الجماهير بأعداد كبيرة في مباراة غزل المحلة خاصة أننا بحاجة لهم في هذه المباراة الصعبة».

وأتم: «سنبذل أقصى ما لدينا لإسعاد كل من ينتمي للإسماعيلي وسنعمل على تحقيق المزيد من الانتصارات خلال المرحلة المقبلة».

بهذا الفوز رفع الإسماعيلي رصيده للنقطة 4 في المركز الثاني عشر من جدول ترتيب الدوري، بينما تراجع طلائع الجيش للمركز الـ 14 بنفس الرصيد.

ويلتقي الإسماعيلي في الجولة الخامسة مع غزل المحلة، فيما يحل الجيش ضيفا على البنك الأهلي.