تعافي آخر حالة إصابة بإيبولا في الكونغو يبعث الأمل في انتهاء التفشي

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن آخر مصاب بفيروس إيبولا في أحدث موجة تفشٍ بالكونغو قد تماثل للشفاء وغادر المستشفى نهاية الأسبوع، في خطوة تعزز الآمال بقرب انتهاء الأزمة الصحية، خاصة مع عدم تسجيل أي حالات جديدة منذ 25 سبتمبر.

وأشارت المنظمة إلى أن إعلان يوم الأحد يطلق العد التنازلي لمدة 42 يوما لانتهاء التفشي، شريطة عدم ظهور حالات إصابة جديدة .

وكانت بداية التفشي قد تم تسجيلها في الرابع من سبتمبر بمنطقة بولابي الصحية النائية في إقليم كاساي، وأسفر عن 64 حالة إصابة، منها 53 مؤكدة و11 محتملة.

ووفقا لتقارير المنظمة، فقد توفي 43 شخصا، بينما تعافى 19 فقط، من بينهم المريض الذي خرج من المستشفى أمس الأحد.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا محمد جنابي: "إن تعافي آخر مريض بعد ستة أسابيع فقط من إعلان التفشي يعد إنجازا استثنائيًا، ويعكس قوة الشراكة والخبرة الوطنية والعزيمة التي ساهمت في تجاوز التحديات لإنقاذ الأرواح وحمايتها".

وأكدت المنظمة أنها لا تزال تعمل ميدانيا بالتعاون الوثيق مع الحكومة لضمان استمرار الإجراءات التي تكفل رصد أي حالات جديدة والاستجابة لها بسرعة.

ويعد هذا أول تفشٍ لفيروس إيبولا في إقليم كاساي منذ 18 عامًا، وهو منطقة نائية في الكونغو واجه فيها العاملون في القطاع الصحي صعوبات كبيرة في الوصول إلى المرضى بسبب ضعف البنية التحتية لشبكة الطرق.