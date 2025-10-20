ترامب: أنهيت 8 حروب ونواجه صعوبة بالنسبة لحرب أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصريحاته بتمكنه من إنهاء 8 حروب خلال نحو 8 أشهر.

وأعرب خلال استقباله رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي، مساء الاثنين، عن اعتقاده بإمكانية إنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا خلال الفترة المقبلة.

واعتبر أن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية أمر صعب؛ لأن الرئيسين فلاديمير بوتين، وفولوديمير زيلينسكي، يكرهان بعضهما البعض.

وأضاف: «لا يوجد رئيس أمريكي استطاع تسوية أو إنهاء حرب واحدة، وليس هناك دولة تعاملت مع هذا العدد من الحروب»، بحسب تعبيره.

وأرجع التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى ضرب إيران بشكل قوي، قائلًا إن «قصف المنشآت النووية الإيرانية من بين المناورات الأفضل».