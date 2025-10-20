مقتل سائق حافلة وسط أحداث شغب بعد مباراة كرة سلة في إيطاليا

أدانت جورجا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، اليوم الإثنين، حادث مقتل سائق حافلة وسط أحداث شغب بعد مباراة كرة سلة في دوري الدرجة الثانية، ووصفت الواقعة بأنها غير مقبولة ومجنونة.

توفي السائق عقب مباراة في رييتي بين فريقي سيباستياني رييتي وإسترا بيستويا، مساء الأحد، وذلك بعد إصابته بحجر تم قذفه عبر نافذة الحافلة التي كانت تنقل جماهير بيستويا إلى توسكانا عقب المباراة.

قالت ميلوني عبر منصة إكس: "أثق أننا سنحدد هوية المجرمين الذين قاموا بهذا العمل الجبان، وتقديمهم للعدالة في أقرب وقت".

من جانبها أشارت صحيفة لا ريبوبليكا إلى أن قوات الأمن اضطرت للتدخل بين شوطي المباراة لفض الاشتباك بين جماهير الفريقين، وأن الشرطة رافقت الحافلة التي كانت تنقل جماهير بيستويا حتى وصلت إلى ضواحي رييتي، وبعدها بدأت الاعتداءات.

وتساءل أندريا أبودي، وزير الرياضة والشباب الإيطالي عبر منصة إكس مستنكرا ما حدث: "كيف يموت إنسان بهذه الطريقة وهو عائد إلى منزله بعد مباراة كرة سلة؟"، مضيفا "من قام بذلك مجرمون وقتلة لا علاقة لهم بالرياضة، إنه حادث صادم".

وأضاف أبودي: "الرياضة هي الحياة، وهؤلاء المجرمون بعيدون كل البعد عن القيم الرياضية، نتقدم بأحر التعازي إلى عائلة سائق الحافلة التي كانت تنقل جماهير بيستويا، لقد فقد حياته بسبب قاتل مجنون".