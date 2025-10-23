ألاباما تنفذ حكم الإعدام بسجين باستخدام غاز النيتروجين في قضية قتل تعود لأكثر من 30 عامًا

من المقرر أن تنفذ، مساء الخميس، في ولاية ألاباما، عقوبة الإعدام بحق سجين أُدين بقتل رجل بسبب دين مرتبط بالمخدرات، وذلك باستخدام غاز النيتروجين، في أحدث عملية إعدام تنفذ بهذه الطريقة في الولاية.

وحُكم على أنتوني بويد /54 عاما/ بالإعدام لدوره في قتل جريجوري هوجولي في مقاطعة تالاديجا قبل أكثر من 30 عاما. وقال الادعاء إن هوجولي أُحرق حيا بعد أن سُكب عليه البنزين وأُضرم فيه النار لعدم سداده مبلغ 200 دولار ثمن كوكايين.

وسعى محامو بويد دون جدوى إلى أن تمنح المحاكم مراجعة إضافية لطريقة تنفيذ الإعدام المقررة مساء الخميس في سجن "ويليام سي هولمان" بجنوب ألاباما، مؤكدين أنها طريقة "قاسية وغير دستورية".

وتستخدم الطريقة التي بدأت ألاباما تطبيقها العام الماضي قناع غاز يُثبت على وجه السجين لاستبدال الهواء القابل للتنفس بغاز النيتروجين النقي، ما يؤدي إلى الوفاة نتيجة نقص الأكسجين.

وعلى الصعيد الوطني، استخدمت هذه الطريقة الآن في سبع حالات إعدام، ست مرات في ألاباما ومرة واحدة في لويزيانا.