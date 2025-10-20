عضو كنيست: مبعوث ترامب وشركاؤه يقودون إسرائيل إلى جهنم

• عميت هاليفي العضو بحزب الليكود دعا إلى السيطرة الكاملة على قطاع غزة..

وجه عضو الكنيست الإسرائيلي اليميني عميت هاليفي، انتقادات حادة للمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وشركائه، متهما إياهم بقيادة إسرائيل إلى "أبواب جهنم".

جاء ذلك في مقابلة أجرتها إذاعة الجيش مع هاليفي - عضو بحزب الليكود - قال فيها عن ويتكوف: "هؤلاء يقودوننا إلى أبواب جهنم".

وبذلك خالف هاليفي الموقف الإيجابي السائد في إسرائيل تجاه المبعوث الأمريكي لدوره الفاعل في استعادة الأسرى المحتجزين لدى "حماس" والتوصل لاتفاق.

وتأتي هذه الانتقادات، بالتزامن مع زيارة بدأها ويتكوف والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر لإسرائيل الاثنين، وذلك عشية وصول نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، لمناقشة ملفات المرحلة التالية من الخطة الأمريكية لإنهاء حرب غزة.

وتتضمن المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع وانسحاب الجيش الإسرائيلي ونزع سلاح "حماس".

كما دعا هاليفي إلى فرض السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة، قائلا: "عاجلا أم آجلا، ستسيطر إسرائيل على غزة، لا سبيل آخر".

وخلال المقابلة، انتقد هاليفي رئيس أركان الجيش إيال زامير، قائلا: "رئيس الأركان لا يملك أدنى فكرة عن النظام الدولي أو الاقتصاد. هذه ليست مجالاته. عليه أن يتعامل مع أمر واحد فقط، وهو غزو القطاع".

واعتبر أن "الفشل في القضاء على حماس بالكامل سيُمثل خطوة إلى الوراء بالنسبة لإسرائيل"، وقال: "نحن بحاجة إلى إنهاء السابع من أكتوبر (هجوم حماس على القواعد الإسرائيلية في 2023) بهزيمة كاملة لحماس".

وفي 10 أكتوبر الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ، استنادا لخطة ترامب التي تقوم إلى جانب إنهاء الحرب، على انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.

وأنهى هذا الاتفاق، حرب إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، وأسفرت عن استشهاد 68 ألفا و216 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و361 آخرين.

ورغم الاتفاق، قالت حكومة غزة الأحد، إن 97 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 230 آخرون، جراء 80 خرقا نفذها الجيش الإسرائيلي منذ سريان الاتفاق.