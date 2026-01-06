أمريكا: تقرير جديد يكشف تراجع وفيات أفراد إنفاذ القانون أثناء الخدمة بنسبة 25%

أفاد التقرير السنوي الصادر عن الصندوق التذكاري الوطني لضباط إنفاذ القانون بانخفاض عدد وفيات أفراد إنفاذ القانون أثناء الخدمة في الولايات المتحدة بنحو 25% في عام 2025.

وأظهر التقرير، الذي اطلعت عليه وكالة أسوشيتد برس (أ ب) قبل نشره اليوم الثلاثاء، تراجعا في جميع فئات الوفيات، من 148 وفاة في عام 2024 إلى 111 وفاة العام الماضي.

وحسب التقارير السنوية السابقة للصندوق بشأن وفيات أفراد إنفاذ القانون، فإن عدد وفيات عناصر إنفاذ القانون جراء الأسلحة النارية تراجع إلى 44 حالة في عام 2025، بانخفاض قدره 15% مقارنة بـ52 حالة في عام 2024، وهو أدنى مستوى يُسجل منذ عقد على الأقل.

وقال بيل ألكسندر، الرئيس التنفيذي للصندوق، وهو منظمة غير ربحية مقرها واشنطن العاصمة تعمل على تخليد ذكرى أفراد إنفاذ القانون الذين لقوا حتفهم، وتوعية الجمهور بطبيعة المهنة، وتعزيز سلامة الأفراد: "يسعدني دائما أن أرى انخفاض الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية، فهي تمثل رأس الحربة في الأعمال بالغة الخطورة."

وتراجعت أيضا الوفيات المرتبطة بحوادث المرور بنحو 23% بين عامي 2024 و2025، بما فيها الوفيات الناتجة عن حوادث سير مميتة، إضافة إلى الوفيات نتيجة تعرض أفراد إنفاذ القانون للدهس بمركبات – غالبا أثناء تنفيذهم مهام التوقيف المروري.