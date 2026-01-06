صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية إلى 71 ألفا و391

• و171 ألفا و279 مصابا منذ أكتوبر 2023، وفق بيان للوزارة..

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 إلى "71 ألفا و391 شهيدا و171 ألفا و279 مصابا".

وقالت الوزارة في بيان إحصائي إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية "شهيدين أحدهم انتشل جثمانه، إضافة إلى 10 إصابات".

ولم يكشف البيان عن ملابسات استشهاد الفلسطينيَ والإصابات، إلا أن الجيش الإسرائيلي يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، بقصف وإطلاق نيران وتوغل في مناطق انسحب منها بموجب الاتفاق.

وأفادت وزارة الصحة بأن إسرائيل قتلت ضمن خروقاتها لاتفاق وقف النار منذ 11 أكتوبر 424 فلسطينيا، وأصابت ألفا و199 آخرين.

وإلى جانب الضحايا، خلفت الإبادة التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، واستمرت عامين، دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.