طبيب الأهلي يوضح تفاصيل إصابة محمد شريف

أوضح أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طبيعة إصابة محمد شريف التي تعرض لها خلال رحلة بوروندي أمام فريق إيجل نوار.

وقال طبيب الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي إن الأشعة التي خضع لها محمد شريف، مهاجم الفريق، أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة.

وأضاف أن اللاعب سيخضع خلال الفترة المقبلة لبرنامج علاجي وتأهيلي، تمهيدًا لعودته إلى المشاركة في التدريبات الجماعية فور تحسن حالته الطبية.

وكان محمد شريف قد شعر بآلام عضلية خلال مشاركته مع الفريق أمام إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا، واضطر الجهاز الفني إلى استبداله للحفاظًا عليه ومنعًا لتفاقم الإصابة.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.