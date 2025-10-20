طرحت الفنانة نسمة محجوب أحدث أغنياتها بعنوان "سهرة" على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات ليلي بن سالم والحان محمد المرابط وتوزيع يونس جحفاوي ومكس وماستر ماهر صلاح.

"سهرة" هي أغنية مغربية للفنانة نسمة محجوب قدمتها علي طريقة الفيديو كليب باستخدام الذكاء الاصطناعي AI، مع تقديم نوع مزيكا مختلف يتناسب مع اللهجة المغربية التي أتقنت الغناء بها خلال الأغنية.

يذكر أن الفنانة نسمة محجوب طرحت مؤخرا، ألبوم UNPLUGGED يحتوى على مجموعة من أغانيها على طريقة أكوستك بآلات خشبية وترية وهي "عابر سبيل"، و"خصوصا راجل"، و"كل شمس وليها ضل"، و"يا غاوى هروب"، و"كفاية"، كما أغنية "حبى ليك" والتي قدمتها تتر مسلسل ليالي أوجيني، وتشكيلة من أغنياتها منها، أنا موجود، علمت العالم، وجوه، على طبيعتي، مفيش حكاية حب صدفة.

وشاركت نسمة محجوب مؤخرا، في فيلم الكارتون "موفاسا الأسد الملك" بالأداء الصوتي لشخصية "أفيا"، بالإضافة إلى أغنية "ميليلي".