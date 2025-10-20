ترامب يكرر تصريحاته المبرئة لقيادة حماس من خرق الاتفاق: ما جرى غير مرتبط بقيادة الحركة بل ببعض المتمردين

ترامب: لن أرسل جنودا إلى غزة.. وإسرائيل مستعدة لمعالجة وضع حماس إذا أرادت ذلك

ترامب: إسرائيل ستقتحم غزة إذا سمحت لهم ونحن لم نفعل ذلك حتى الآن.. نترك لحماس قليلا من الوقت وإذا لم يتصرفوا فسوف يُدمَرون

كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصريحاته التي برأ فيها قيادة «حماس»، من خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال خلال ستقباله رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي، مساء الاثنين، إن خرق الاتفاق غير مرتبط بقيادة الحركة ولكن ببعض المتمردين.

وأضاف: «اتفقنا مع حماس على أن يكونوا جيدين للغاية، وسيتصرفون بلطف، وإن لم يكونوا كذلك، فسنقضي عليهم إن اضطررنا لذلك. سيتم القضاء عليهم وهم يعلمون ذلك».

وأكمل: «لا أعتقد أن القيادة هي التي ثارت فيما بينهم وقتلت الكثير من الناس، لكن هذه جماعة عنيفة. ربما لاحظتم على مدار المئة عام الماضية أن هذه جماعة عنيفة للغاية، وأصبحوا مشاغبين للغاية، وفعلوا ما لا ينبغي لهم فعله، وإذا استمروا في فعل ذلك، فسنتدخل ونصحح الوضع، وسيحدث ذلك بسرعة كبيرة وبعنف شديد، للأسف».

ونفى نشر قوات أمريكية على الأرض في غزة، مضيفًا: «لسنا بحاجة إلى ذلك. لدينا العديد من الدول، كما تعلمون، وقّعت على هذه الاتفاقية... ستتدخل إسرائيل في دقيقتين لو طلبت منها ذلك».

وحذر من أن إسرائيل ستقتحم غزة إذا سمح لهم بذلك، معقبًا: «نحن لم نفعل ذلك حتى الآن. نترك لحماس قليلا من الوقت.. وإذا لم يتصرفوا فسوف يُدمَرون».

وأمس الأحد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأحد، إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحماس لا يزال قائما بعد أن اجتاز أول اختبار رئيسي له، الأحد.

وأقر ترامب بأنه «سيتعين علينا أن نرى ما يحدث» في غزة بعد مقتل جنديين إسرائيليين في القطاع، الأحد، مما أدى إلى موجة من الغارات الجوية.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: «نريد التأكد من أن تكون الأمور سلمية للغاية مع حماس. وكما تعلمون، فإنهم كانوا مشاكسين للغاية».

وأضاف ترامب أن حماس «تقوم ببعض عمليات إطلاق النار»، والذي قال إنه قد يكون من قبل متمردين من داخل الحركة.

وقال الرئيس الأمريكي: «سيتم التعامل مع الأمر بشكل سليم. سيتم التعامل معه بقوة».