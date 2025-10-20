متحدث الحكومة: نسعى لتيسير حصول المواطنين على الخدمات في أقل وقت ممكن

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اليوم اجتماعًا مع المهندس عاطف حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة «برايم للاستشارات التجارية»، لاستعراض جهود وخطوات تحسين الخدمات المقدمة إلكترونيًا للمواطنين والمستثمرين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل الأبعاد»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الشركة تتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية، وذلك في إطار تحقيق الهدف الخاص بـ«التحول الرقمي».

وأشار إلى أن التحول الرقمي يحظى بأولوية متقدمة على أجندة الحكومة نظرًا لتأثيره المباشر الإيجابي، سواء فيما يتعلق بالمستثمرين عبر تحسين مناخ الاستثمار، أو حتى التيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات المختلفة.

وأكد أن «الجهود التي تتم في هذا الإطار، تهدف إلى تيسير حصول المواطنين والمستثمر على الخدمات الحكومية، من خلال تبسيط الإجراءات وإتمامها في أقل وقت زمني ممكن».

وذكر أن الشركة تتعاون مع وزارة الاستثمار بهدف إطلاق منصة موحدة يتعامل من خلالها المستثمر مع مختلف الجهات الحكومية، معلنًا الانتهاء من مرحلة التصميم وستجري عملية تنفيذ المنصة خلال لفترة المقبلة.

وأكمل: «على سبيل المثال، إذا توجه المستثمر إلى أي جهة للحصول على مستندات أو موافقة من جهات أخرى، فمن المقرر أن يقدم ورقه مرة واحدة، والمنصة تتيح للجهات الحكومية المعنية التواصل، فبمجرد صدور المستند يظهر في الجهة الأخرى».

