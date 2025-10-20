هيئة البث العبرية: نائب الرئيس الأمريكي يلغي زيارته إلى غزة لأسباب أمنية

أفادت هيئة البث العبرية، بأن جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن يجري زيارة ميدانية إلى قطاع غزة «لأسباب أمنية».

وأشارت في تقرير لها، مساء الاثنين، إلى أن نائب ترامب يعتزم متابعة الأوضاع في غزة «عن بعد» عبر شاشات خاصة من مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية في تل أبيب.

وقالت سلطة المطارات الإسرائيلية، الاثنين، إنه من المقرر أن يزور جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي إسرائيل، الثلاثاء، معلنة عن الاستعدادات لوصوله إلى مطار تل أبيب.

ووفقا لـ«رويترز»، ذكرت السلطة أنه من المتوقع حدوث اضطرابات في حركة الطيران حول المطار بين الساعة 10:30 صباحاً و1:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وأنه سيتم نقل بعض الرحلات إلى صالة أخرى.

في سياق متصل، وصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسرائيل، بهدف إجراء محادثات مع مسئولين إسرائيليين حيال الوضع في غزة.

وتأتي الزيارة غداة غارات إسرائيلية على قطاع غزة، بعدما اتهمت دولة الاحتلال حركة «حماس» بخرق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر، وهو ما نفته الحركة الفلسطينية.