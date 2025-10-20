أجرى ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، زيارة نادرة إلى مجمع كرياه (مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية)، في تل أبيب، حيث التقيا رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان" شلومي بيندر ورئيس قسم التخطيط بالوزارة اللواء إيال هاريل.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن الاجتماع، الذي عُقد بموافقة القيادة السياسية الإسرائيلية، ركز على استعدادات الجيش الإسرائيلي لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة والحفاظ عليه.

وأضافت الصحيفة أن رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية قدم لويتكوف وكوشنر معلومات حول ما اسمته بانتهاكات حماس للاتفاق.

ونوهت الصحيفة إلى أن الجانب الأمريكي حريص على حسم الملفات العالقة قبل تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، وإدخال قوة عسكرية دولية قوامها آلاف الجنود لضمان نزع سلاح حماس ونزع سلاح القطاع.

والتقى ويتكوف وكوشنر، في وقت سابق اليوم، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حيث أبلغاه بأنهما يتوقعان من إسرائيل احترام اتفاق وقف إطلاق النار، باستثناء العمليات التي تُنفذ في إطار الدفاع عن النفس، وفقا ليديعوت أحرونوت.

وتأتي زيارة ويتكوف وكوشنر لإسرائيل قبل يوم واحد من زيارة متوقعة يجريها نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس.