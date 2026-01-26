كوريا الجنوبية ترسل وفدا رفيعا إلى كندا لتأمين صفقة ضخمة للغواصات

تعتزم كوريا الجنوبية، إرسال وفد رفيع المستوى إلى كندا، برئاسة رئيس ديوان الرئاسة ورؤساء كبرى شركات بناء السفن في البلاد، في محاولة لإظهار الجهود الواسعة التي تقوم بها الحكومة من أجل تأمين صفقة ضخمة للغواصات.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن رئيس ديوان الرئاسة، كانج هون سيك - الذي سافر مع الوفد كمبعوث خاص للرئيس لي جاي ميونج – قوله للصحفيين اليوم الاثنين في مطار إنتشون، إن الوفد يضم وزير الصناعة كيم جونج كوان، بالإضافة إلى كبار المسئولين التنفيذيين من شركة "هانوا أوشن"، وشركة "إتش دي هيونداي للصناعات الثقيلة"، ومجموعة "هيونداي موتور".

وكان كانج قد قال في وقت سابق إن الصفقة الكندية تتجاوز بكثير مجرد شراء غواصات، مشيرا إلى أنها أشبه بحزمة صناعية أوسع نطاقا قد تشمل صناعة السيارات.