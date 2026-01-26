سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي 15 شخصا مصرعهم، في حادث غرق قارب في بحر سولو قبالة سواحل مقاطعة مينداناو في الفلبين.

وأوضح خفر السواحل الفلبيني في بيان، الاثنين، أن القارب كان على متنه 332 راكبا و27 من أفراد الطاقم.

وأشار البيان إلى استمرار عمليات البحث والإنقاذ، وانتشال 316 شخصا من المياه، فيما ظل 43 شخصا في عداد المفقودين.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن القارب "إم/في تريشا كيرستين 3" كان متجها من ميناء زامبوانيا في مينداناو إلى جزيرة جولو، عاصمة مقاطعة سولو في منطقة بانجسومورو ذاتية الحكم.

وذكرت أن القارب غرق قبالة جزيرة بيلاس في بلدة حدجي مهتامد.