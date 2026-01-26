 الفلبين.. مصرع 15 شخصا بغرق قارب قبالة مقاطعة مينداناو - بوابة الشروق
الإثنين 26 يناير 2026 12:15 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

الفلبين.. مصرع 15 شخصا بغرق قارب قبالة مقاطعة مينداناو

الأناضول
نشر في: الإثنين 26 يناير 2026 - 10:07 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 يناير 2026 - 10:07 ص


لقي 15 شخصا مصرعهم، في حادث غرق قارب في بحر سولو قبالة سواحل مقاطعة مينداناو في الفلبين.

وأوضح خفر السواحل الفلبيني في بيان، الاثنين، أن القارب كان على متنه 332 راكبا و27 من أفراد الطاقم.

وأشار البيان إلى استمرار عمليات البحث والإنقاذ، وانتشال 316 شخصا من المياه، فيما ظل 43 شخصا في عداد المفقودين.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن القارب "إم/في تريشا كيرستين 3" كان متجها من ميناء زامبوانيا في مينداناو إلى جزيرة جولو، عاصمة مقاطعة سولو في منطقة بانجسومورو ذاتية الحكم.

وذكرت أن القارب غرق قبالة جزيرة بيلاس في بلدة حدجي مهتامد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك