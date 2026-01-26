أوكرانيا: عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي يتجاوز مليون و235 ألفا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و235 ألفا و60 فردا، من بينهم 1020 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11608 دبابات، و23951 مركبة قتالية مدرعة، و36644 نظام مدفعية، و1626 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1286 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 434 طائرة حربية، و347 مروحية، و115813 طائرة مسيرة، و4205 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصتين، و75906 من المركبات وخزانات الوقود، و4051 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.