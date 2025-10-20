 لاروسي تطلق ثاني أغنياتها باللهجة المصرية بعنوان كوبرا - بوابة الشروق
الإثنين 20 أكتوبر 2025
نشر في: الإثنين 20 أكتوبر 2025 - 9:50 م

تنطلق اليوم ثاني أغنيات المطربة الهولندية لاروسي باللهجة المصرية، بعنوان "كوبرا"، وهي أغنية ذات طابع مختلف من حيث طريقة التصوير واستخدام تقنيات الأنيميشن والديكور الذي يعكس أجواء العمل الحيوية، وذلك بتوقيع المخرج اللبناني عادل سرحان.

الأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان Kp ولاروسي وDubshakes، وتم تصوير الكليب بالكامل في بيروت، وينطلق عرضه اليوم عبر جميع المنصات العربية والمصرية والعالمية.

يذكر أن أولى أغنيات لاروسي باللهجة المصرية كانت بعنوان "رقصة رقصة"، والتي تعاونت فيها مع المطرب والملحن محمد قماح، وحققت من خلالها انتشارًا واسعًا في العالم العربي.

وتستعد لاروسي خلال الفترة المقبلة لتصوير ثالث أغنياتها باللهجة المصرية داخل مصر، بالتعاون مع فريق عمل مصري من المتخصصين، كما تحمل المرحلة القادمة عدة مفاجآت فنية تجمعها بكل من مدين وزعيم ومحمد قماح وآخرين.

