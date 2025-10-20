ترامب: لا أعتقد أن أوكرانيا ستنتصر في الحرب مع روسيا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه لا يعتقد أن أوكرانيا ستنتصر في حربها مع روسيا، لكن أي شيء قد يحدث.

وأضاف ترامب في البيت الأبيض: "يمكنهم الفوز بها. لا أعتقد أنهم سيفعلون، لكن لا يزال بوسعهم الانتصار فيها"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتابع: "نحن سائرون في اتجاه إبرام اتفاق وقف الحرب في أوكرانيا وفي حال لم يتحقق هذا سيكون هناك ثمن باهظ."

وفيما يتعلق بالصين، قال ترامب إنه سيزور الصين مطلع العام المقبل بدعوة من بكين.

وأضاف للصحفيين في البيت الأبيض: "تلقيت دعوة لزيارة الصين، وسأقوم بذلك في وقت مبكر نسبيا من العام المقبل. لقد حددنا الموعد بشكل مبدئي".

من جانب آخر، قال ترامب "إذا لم نبرم اتفاقاً مع الصين ستصبح الرسوم الجمكية المفروضة عليها 155%"، مضيفا: "إذا لم نبرم اتفاقاً مع الصين سنحرمهم من منتجات عدة منها منتجات طائرات."

وأشار إلى أنه "سينتهي بنا المطاف مع الصين باتفاق مذهل لنا وللصين وللعالم برمته".