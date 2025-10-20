إدانة حارس سجن سابق في نيويورك بقتل نزيل وتبرئة اثنين من زملائه

أدين حارس سجن سابق في ولاية نيويورك بجريمة قتل في وفاة نزيل تعرض للضرب بينما كان مكبل اليدين، في حين تم تبرئة حارسين آخرين من التهم الموجهة إليهما بشأن دورهما في الحادثة التي وثقتها كاميرات الجسم.

وأصدرت هيئة المحلفين أحكامها في قاعة محكمة تبعد بضعة أميال فقط عن منشأة "مارسي" الإصلاحية، حيث تعرض روبرت بروكس للضرب المبرح على يد ضباط السجن فور وصوله في ليلة التاسع من ديسمبر.

وكان خمسة حراس قد وجهت إليهم لائحة اتهام في فبراير، وقد اعترفوا سابقا بالذنب في تهمة القتل غير العمد في وفاة بروكس.

وجهت إلى ديفيد كينجسلي، وماثيو جاليهر، ونيكولاس كيفر تهم بالقتل والقتل غير العمد من الدرجة الأولى.

وأُدين كينجسلي بالقتل والقتل غير العمد، بينما تمت تبرئة كل من جاليهر وكيفر.