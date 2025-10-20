موسكو وواشنطن تبحثان تنفيذ تفاهمات بوتين وترامب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، خطوات تنفيذ تفاهمات توصل إليها الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في 16 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزيرين، الاثنين، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية.

وقال البيان إن "محادثة بنّاءة" جرت بين لافروف وروبيو بشأن الخطوات العملية المحتملة لتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الروسي بوتين والأمريكي ترامب في 16 أكتوبر.

وفي 16 أكتوبر أجرى بوتين وترامب محادثة هاتفية استمرت نحو ساعتين ونصف، ناقشا خلالها قضايا تتعلق بالأزمة الأوكرانية.

واتفق الزعيمان على اللقاء في العاصمة المجرية بودابست، وإجراء التحضيرات اللازمة لذلك.

ومنذ 24 فبراير2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها، ولم تفلح جهود ترامب في تحقيق تقدم ملموس نحو إحلال السلام.