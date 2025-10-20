دخول 271 شاحنة مساعدات من معبر رفح لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

عبرت من بوابة معبر رفح الفرعية اليوم الاثنين، 271 شاحنة مساعدات إغاثية، متجهة إلى معبر كرم أبو سالم لتسليمها إلى الجانب الفلسطيني.

وذكر مصدر مختص عند معبر رفح البري بشمال سيناء، أنه تم إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومحملة بالسلال الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية والمواد البترولية، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية، منها: 69 شاحنة مرسلة للمخيم المصري و52 شاحنة من هيئة الامم المتحدة UN و18 شاحنات من دولة قطر و20 شاحنة من دولة الإمارات و8 شاحنات من الهلال الأحمر المصري و89 شاحنة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وضمت أفواج الشاحنات المواد البترولية ومنها 12 شاحنة سولار و3 شاحنات غاز.

وبلغ عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الأحد 8169 شاحنة مساعدات إغاثية وإنسانية لصالح إغاثة أهالي قطاع غزة.

وأوضح المصدر أن الشاحنات حملت نحو 60 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، لافتًا إلى أن مجموع شاحنات الوقود التي تم إدخالها إلى قطاع غزة منذ ذات التاريخ بلغ 80 شاحنة فقط حملت أكثر من 2250 طنا من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات و الأفران.