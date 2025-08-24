 جدل واسع بعد تداول صور عروسين خلال جلسة تصوير بأحد المساجد.. والأوقاف توضح - بوابة الشروق
الأحد 24 أغسطس 2025
جدل واسع بعد تداول صور عروسين خلال جلسة تصوير بأحد المساجد.. والأوقاف توضح

فهد أبو الفضل
نشر في: الأحد 24 أغسطس 2025 - 10:42 م | آخر تحديث: الأحد 24 أغسطس 2025 - 10:42 م

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لعروسين خلال جلسة تصوير "سيشن" زفاف داخل أحد المساجد، الأمر الذي أثار حالة واسعة من الجدل والانقسام بين مؤيد ومعارض على المنصات الإلكترونية.

- تفاعل كبير بين المستخدمين

وشهدت الصور تفاعلًا كبيرًا بين المستخدمين؛ حيث رأى فريق من المتابعين أن ما جرى لا يليق بحرمة المسجد كونه مكانًا للعبادة، فيما حرص آخرون على الدعاء للعروسين بالبركة والسعادة لكنهم في الوقت ذاته أبدوا اعتراضهم على أسلوب التقاط الصور داخل بيت من بيوت الله.

- حقيقة إحالة إمام مسجد للتحقيق

وفي السياق ذاته، زعمت بعض المواقع الصحفية وصفحات التواصل الاجتماعي إحالة إمام المسجد للتحقيق.

- الأوقاف تحقق في الواقعة

من جانبه، أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، في تصريحات خاصة لـ"الشروق" أن الواقعة ما زالت قيد النظر، ولم تتخذ الوزارة أي إجراءات حتى الآن، مشددًا على أن المساجد بيوت الله لها قدسيتها، وأن الوزارة لن تتهاون في أي تجاوز يتعلق بحرمتها.

