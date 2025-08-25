 جيرو يمنح ليل فوزا قاتلا على موناكو - بوابة الشروق
الإثنين 25 أغسطس 2025 3:45 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

جيرو يمنح ليل فوزا قاتلا على موناكو

وكالات
نشر في: الإثنين 25 أغسطس 2025 - 2:39 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 أغسطس 2025 - 2:39 ص

أثبت النجم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو أنه ما زال يتمتع بغريزته التهديفية القاتلة رغم بلوغه 38 عاما، إذ قاد فريقه الجديد ليل إلى فوز قاتل على ضيفه موناكو ثالث الموسم الماضي 1-0، مساء الأحد، في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وبعدما كان صاحب هدف التقدم في التعادل الافتتاحي على أرض بريست 3-3، ضرب جيرو مجددا وهذه المرة من أجل منح خامس الموسم الماضي الفوز على نادي الإمارة بهدف في الدقيقة 1+90 بعد تمريرة من البلجيكي ماتياس فرنانديز باردو.

وكان بإمكان جيرو، المنضم هذا الصيف إلى ليل قادما من لوس أنجليس الأمريكي ليعود إلى الدوري الفرنسي بعد 13 عاما من رحيله عن مونبيلييه، أن يضيف هدفا ثانيا لكنه أهدر ركلة جزاء بعدما سدد الكرة فوق العارضة.

وألحق الهداف المخضرم الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ39 في 30 سبتمبر المقبل، الهزيمة الأولى بموناكو الذي افتتح الموسم بالفوز على ضيفه لوهافر 3-1.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك