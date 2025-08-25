جيرو يمنح ليل فوزا قاتلا على موناكو

أثبت النجم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو أنه ما زال يتمتع بغريزته التهديفية القاتلة رغم بلوغه 38 عاما، إذ قاد فريقه الجديد ليل إلى فوز قاتل على ضيفه موناكو ثالث الموسم الماضي 1-0، مساء الأحد، في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وبعدما كان صاحب هدف التقدم في التعادل الافتتاحي على أرض بريست 3-3، ضرب جيرو مجددا وهذه المرة من أجل منح خامس الموسم الماضي الفوز على نادي الإمارة بهدف في الدقيقة 1+90 بعد تمريرة من البلجيكي ماتياس فرنانديز باردو.

وكان بإمكان جيرو، المنضم هذا الصيف إلى ليل قادما من لوس أنجليس الأمريكي ليعود إلى الدوري الفرنسي بعد 13 عاما من رحيله عن مونبيلييه، أن يضيف هدفا ثانيا لكنه أهدر ركلة جزاء بعدما سدد الكرة فوق العارضة.

وألحق الهداف المخضرم الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ39 في 30 سبتمبر المقبل، الهزيمة الأولى بموناكو الذي افتتح الموسم بالفوز على ضيفه لوهافر 3-1.