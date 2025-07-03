 إصابة 3 أشخاص إثر انفجار ضغط هواء مواتير داخل مصنع في أجا بالدقهلية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 3 أشخاص إثر انفجار ضغط هواء مواتير داخل مصنع في أجا بالدقهلية

نعمان سمير
نشر في: الخميس 3 يوليه 2025 - 12:14 م | آخر تحديث: الخميس 3 يوليه 2025 - 12:14 م

أصيب ثلاث أشخاص إثر انفجار ضغط هواء مواتير داخل مصنع بأجا بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار من شرطة النجدة ببلاغ من الأهالي بانفجار ضغط هواء داخل مصنع ووجود إصابات.

وانتقلت سيارات الدفاع المدني، والحريق وسيارات الإسعاف وقوة من مباحث المديرية إلى مكان الواقعة، وتبين وقوع الحادث بمصنع على طريق سلكا "المنصورة- القاهرة"، وإصابة ثلاثة أشخاص.

وأصيب في الحادث كل من "وهيب.ف، 51 سنة من قرية سمنود" "قدري.ع، من قرية برج النور مركز أجا" "محمد.ع، من أجا"، بإصابات متنوعة في أنحاء الجسد، وتم نقلهم لمستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وجرى عرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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