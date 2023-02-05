محافظو الجيزة وأسيوط ودمياط ينعون المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر السابق

نعى أحمد راشد محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة بخالص الأسى والحزن المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر السابق الذي وافته المنية اليوم السبت.



وقال راشد، في بيان صحفي :"إننا فقدنا اليوم نموذجا في الإخلاص والتفاني في العمل"، مشيراً إلى أن الاسهامات العظمية التي قدمها المهندس شريف إسماعيل سيتذكرها الجميع تقديرا وعرفانا لهذا الرجل العظيم سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".



من جانبه، نعى عصام سعد محافظ أسيوط، ببالغ الحزن والأسى المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، رئيس الوزراء السابق، والذي وافته المنية اليوم، سائلاً المولى (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عما قدمه من خدمات لوطنه خير الجزاء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



بدورها، نعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ببالغ الحزن والأسى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق والذي وافته المنية اليوم، وتقدمت بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد والشعب المصري داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.