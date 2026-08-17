قائد ساخط من طالبان يستسلم بعد اشتباكات قصيرة شمال شرقي أفغانستان

ذكرت وسائل إعلام أفغانية اليوم الاثنين، أن جمعة خان فاتح، وهو قائد ساخط من حركة طالبان في إقليم بدخشان شمال شرق أفغانستان، ألقى سلاحه، منهيا أياما من التوتر المسلح مع قوات حكومة طالبان.

وذكرت إذاعة "حريت" الموالية لطالبان أنه في الأيام الأخيرة، تم إرسال رئيس أركان جيش طالبان فصيح الدين فطرت، وهو نفسه شخصية مؤثرة من بدخشان، وقوات العمليات الخاصة إلى المنطقة التي يعيش فيها فاتح بعد أن رفض تسليم الأسلحة إلى الحكومة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن فاتح تفاوض على اتفاق استسلام بعد أن شددت قوات حكومة طالبان الضغط حول مواقعه في منطقة نوسي الجبلية، والتي ورد أنها تضمنت شروطًا لنزع السلاح.

وتظهر صورة على وسائل التواصل الاجتماعي نقل فاتح إلى العاصمة الإقليمية فايز آباد داخل مروحية عسكرية إلى جانب قائد جيش طالبان.

ويعتبر فاتح قائدا مؤثرا، ولعب دورا رئيسيا في الاستيلاء على إقليم بدخشان خلال الاجتياح العسكري السريع لطالبان في عام 2021، والذي أدى إلى انهيار الحكومة الأفغانية المدعومة دوليا.

وفي آخر منصب حكومي له، شغل لفترة وجيزة منصب نائب المحافظ قبل أن يستقيل لأسباب شخصية.