فرنسا: 10 مصابين ومفقود واحد إثر تصادم يخت فاخر بقارب قبالة سواحل كان

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أصيب 10 أشخاص، من بينهم 4 في حالة خطرة، عندما اصطدم يخت فاخر بقارب مطاطي قبالة ساحل البحر المتوسط الفرنسي بالقرب من مدينة كان، فيما مازال رجل في منتصف العشرينيات من عمره في عداد المفقودين، حسبما قالت السلطات البحرية الفرنسية في البحر المتوسط اليوم الاثنين.

ووقع الحادث في حوالي الساعة 11 مساء (2100 بتوقيت جرينتش) أمس الأحد في خليج كان غرب المدينة.

وكان هناك 21 شخصا على متن اليخت الفاخر الذي يبلغ طوله حوالي 10 أمتار والقارب المطاطي.

وأفادت صحيفة لوموند بأن العديد من المصابين كانوا من المراهقين.

وكان الرجل المفقود على متن القارب المطاطي، وفقا لقناة "فرانس 3" التلفزيونية.

وتم نشر مروحية وعدة قوارب للبحث عنه، لكن جهود البحث لم تكلل بالنجاح.

ولم يتضح بعد سبب اصطدام اليخت بالقارب.