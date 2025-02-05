توقف نزيف الخسائر في البورصة المصرية منذ بداية الأسبوع بارتفاع محدود للمؤشر الرئيسي اليوم الأربعاء.

وصعد المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.23%، ووصل إلى مستوى 29735.59 نقطة.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.29%، ووصل إلى مستوى 29668.47 نقطة، أمس الثلاثاء.

ووسعت البورصة من خسائر جلسة الأحد، في جلسة الإثنين، ، وانهى المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 التعاملات على انخفاض بنسبة 0.6%، ووصل إلى مستوى 29755 نقطة، ورغم إنه انخفاض بنسبة أكبر من أمس، لكنه أقل من بداية التعاملات، والتي قاربت على هبوط بنسبة تقارب 0.8%.

وتراجعت البورصة المصرية في جلسة الأحد - أول تعاملات الأسبوع، وشهر فبراير الجاري - بصورة محدودة، لكنه هبط مجددا أسفل 30 ألف نقطة.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.31% ووصل إلى مستوى 29917.96 نقطة.

ورغم ارتفاع اليوم، استقر المؤشر الرئيسي في المنطقة الحمراء في أداءه السنوي، بتراجع نسبته 0.02% منذ بداية العام.