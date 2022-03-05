 المؤبد لعامل متهم بحيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص في سوهاج - بوابة الشروق
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المؤبد لعامل متهم بحيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص في سوهاج

محمد عبد المجيد
نشر في: السبت 5 مارس 2022 - 11:19 م | آخر تحديث: السبت 5 مارس 2022 - 11:19 م

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بإحراز سلاح وذخيرة بدون ترخيص، بمركز أخميم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي، وعضوية المستشارين محمد أحمد حلاة، وأحمد أبوالقاسم محمد، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، وناصر فؤاد.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر سبتمبر من العام الماضي بدائرة مركز أخميم، عندما وجهت النيابة للمدعو "ع. ط" 25 عاما، عامل، تهمة إحراز سلاح ناري "بندقية آلية" وذخيرة بدون ترخيص.

وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.

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