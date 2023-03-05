وكيل تعليم الغربية يشهد مهرجان العروض الرياضية بغرب المحلة

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأحد، فعاليات مهرجان العروض الرياضية، الذي تنظمه الإدارة التعليمية بغرب المحلة، والمقام بمدرسة المحلة الثانوية بنات.

وشهدت الفعاليات حضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، ومنى عطا، مدير عام إدارة غرب المحلة التعليمية، وممدوح عباس، وكيل الإدارة، ولجنة التحكيم والتقييم من المديرية برئاسة أيمن هنداوي، موجه عام التربية الرياضية، ولفيف من القيادات التعليمية بالإدارة.

وبدأت الفعاليات بطابور العرض، والسلام الوطني، والقرآن الكريم، ثم قدم فريق مدرسة عياش الابتدائية عرضًا رياضيًا بعنوان "الجمهورية الجديدة".

وقدم منتخب إدارة غرب المحلة "أبناؤنا قادرون"، عرضاً رياضيا بعنوان "بطل الحكاية"، ثم قدمت مدرسة مدينة العمال بنات عرضًا بعنوان "احلم معانا"، وقدمت مدرسة القديس أغسطينس الفرير عرضًا بعنوان "مصر تقدر".

كما قدمت مدرسة المعتمدير التجارية، عرضاً بعنوان "بكره أحلى"، وأخيرًا استعراض مدرسة عياش الابتدائية "حلوة يا بلدي".

وقدم وكيل الوزارة، خلال كلمته، الشكر والتقدير لمدير عام الإدارة، ومدير إدارة الخدمات، وتوجيه التربية الرياضية، والمدارس المشاركة في المهرجان، على العروض المتميزة، والتنظيم الجيد، متمنيًا لهم دوام التقدم والنجاح.