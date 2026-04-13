كييف: إسقاط 87 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 87 من أصل 99 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وشرق أوكرانيا خلال الليل.

وجاء في البيان أن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 98 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى، تم إطلاقها من مناطق أوريول وبريانسك وكورسك وميليروفو وبريمورسكو-أختارسك الروسية، ومن هفارديسكي بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأشار سلاح الجو الأوكراني في بيانه إلى أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى صباح اليوم الاثنين، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت 87 طائرة مسيرة روسية في شمال وشرق البلاد.

من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و312 ألفا و140 فردا، من بينهم 960 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11861 دبابة، و24386 مركبة قتالية مدرعة، و39915 نظام مدفعية، و1728 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1346 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و350 مروحية، و235394 طائرة مسيرة، و4517 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و89099 من المركبات وخزانات الوقود، و4123 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.