نفى الاعلامي أحمد شوبير، اتهامه للاعب الراحل أحمد رفعت بتناول المنشطات، موضحا: "هناك عدم معرفة بطبيعة المنشطات بشكل عام، في حاجات الناس بتخدها ممكن تبقى منشطات والناس مش عارفة".

وأضاف أحمد شوبير، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار: أنه شخص يقدم الحقائق، كاشفا: "أنا مش بتاع شو، وزرت أحمد رفعت أنا وابني لما كان في المستشفى، وأنا اللي اتظلمت في قضية أحمد رفعت".

وأكد أن تقرير النيابة هو الفيصل في قضية أحمد رفعت، الذي كان يحلم بالاحتراف وتحقيق عائد مادي، مردفا: "الناس اتهمتني أني قاتل، والبعض يتهم دون معرفة بالتفاصيل".

ورد الإعلامي أحمد شوبير، على سؤال مفاجئ من الإعلامية أميرة بدر، عن أفضل حارس مرمى مر على تاريخ النادي الأهلي، مؤكدا أن عصام الحضري أفضل حارس مرمى في تاريخ النادي الأهلي.

وأكد شوبير، أن الإعلامي إبراهيم فايق يظل ابنه ومقتنع بموهبته في الإعلام الرياضي، وأشاد به قائلا: "أبوه مربيه كويس وممكن أزعل منه شوية، أعمل له بلوك شوية، أو أغضب منه، إنما يظل ابني".

وتابع: "شفت من إبراهيم فايق إنه ممكن يطلع منه حاجة، وهو موهوب رغم أنه مش بيجيب سيرتي خالص، وأنا أول واحد طلعت إبراهيم فايق،وهو مينفعش يبقى منافس بالنسبة ليا لأنه ابني، وأحب ما عليا أنه يكون رقم واحد".

ووصف نفسه بأنه شخص لين الطباع وسهل التعامل ودائما ما يحاسب نفسه قبل النوم، قائلا: "معرفش أنام من غير ما أحاسب نفسي وأنا أسهل شخص تتعامل معاه وأي حد له فضل عليا لازم أشيله فوق دماغي وأفتكر جميله، مثل ثابت البطل فهو صاحب فضل عليا".