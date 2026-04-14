استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفل إثر غارة إسرائيلية على سيارة شرطة في غزة

استشهد أربعة فلسطينيين، بينهم طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، اليوم الثلاثاء في غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة في شارع النفق بمدينة غزة، وفق ما أفادت به مصادر طبية.

وقالت المصادر الطبية، إن الغارة أسفرت أيضا عن إصابة تسعة أشخاص آخرين، بينهم عناصر من الشرطة ومارة، بعضهم في حالات حرجة.

وكانت السيارة تابعة لمركز شرطة التفاح والدرج، وكان أفرادها يؤدون مهمة روتينية في الشارع عند وقوع الاستهداف.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، فإن من بين الشهداء ضابط شرطة وثلاثة مواطنين، أحدهم الطفل يحيى الملاحي (3 أعوام).

ووصفت حركة حماس الفلسطينية، الغارة بأنها "إمعان في الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني"، واتهمت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"مواصلة خطوات إفشال جهود تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

وقالت حماس، في بيان صحفي، إن "تكثيف استهداف جيش الاحتلال لعناصر الشرطة المدنية يأتي في سياق سعي الحكومة الإسرائيلية لبث الفوضى في القطاع وإضعاف المنظومة الأمنية".

وطالبت الحركة الإدارة الأمريكية، بصفتها الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، والوسطاء بـ"تحمل مسؤولياتهم في وقف جرائم الاحتلال وإلزامه بتنفيذ استحقاقات الاتفاق".

كما دعت المجتمع الدولي، إلى "إدانة جرائم الاحتلال وعزله سياسياً ومحاسبة قادته".

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الصحة في غزة، بوصول ثلاثة شهداء و11 مصابا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، مع صعوبات تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني في الوصول إلى عدد من الضحايا الذين قد يكونون تحت الأنقاض أو في الطرقات.

وأضافت الوزارة، أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر بلغ 757 شهيدا و2111 مصابا، في حين ارتفع العدد التراكمي للشهداء منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 إلى 72 ألفا و336 شهيدا مقابل 172 ألفا و213 مصابا.