الجيش الليبي: نواصل التقدم تجاه قلب العاصمة طرابلس

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كشف المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية، العقيد أحمد المسماري، آخر تطورات المعركة العسكرية «طوفان الكرامة» في العاصمة طرابلس.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مع الإعلامي عمرو أديب، مساء الجمعة، إن «المعركة تدور بين الجيش الوطني ودول أخرى ضمن حروب الجيل الرابع».

وأضاف: «قريبا سنكشف أمام العالم الدول التي دفعت بهذه العناصر لقتال الجيش الليبي، ووضعت المنهج لهذه الجماعات المسلحة»، مؤكدًا أن ليبيا ستطلع العالم على العدو الحقيقي الداعم للإرهاب في المنطقة العربية.

وجدد المسماري، تأكيده بأن مطار طرابلس الدولي يقع تحت سيطرة الجيش الليبي منذ الساعة الخامسة مساءً، مشيرًا إلى مواصلة تقدم القوات تجاه قلب العاصمة طرابلس.

وأعلنت حكومة فايز السراج حالة الاستنفار، وأغلقت كل المنافذ والمداخل المؤدية إلى طرابلس، بعد إعلان المشير خليفة حفتر تقدم قوات الجيش الوطني الليبي نحو طرابلس.

يذكر أن ليبيا تشهد صراعًا مسلحًا بين عشرات المليشيات العسكرية في الشرق والغرب، منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي عام 2011.