السعودية تسجل أكبر ارتفاع بإصابات فيروس كورونا

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سجلت وزارة الصحة السعودية 206 إصابات جديدة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر ارتفاع يومي لحصيلة المصابين بالمرض منذ بدء التفشي في المملكة.