 السعودية تسجل أكبر ارتفاع بإصابات فيروس كورونا - بوابة الشروق
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السعودية تسجل أكبر ارتفاع بإصابات فيروس كورونا


نشر فى : الأحد 5 أبريل 2020 - 8:03 م | آخر تحديث : الأحد 5 أبريل 2020 - 8:03 م


سجلت وزارة الصحة السعودية 206 إصابات جديدة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر ارتفاع يومي لحصيلة المصابين بالمرض منذ بدء التفشي في المملكة.


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