 شقيق صلاح يسخر من جوارديولا بعد الإقصاء على يد ريال مدريد - بوابة الشروق
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شقيق صلاح يسخر من جوارديولا بعد الإقصاء على يد ريال مدريد

شريف أبوحمد
نشر في: الخميس 5 مايو 2022 - 1:48 ص | آخر تحديث: الخميس 5 مايو 2022 - 1:49 ص

نشر نصر صلاح، شقيق محمد صلاح نجم ليفربول، "كوميك" ساخر على بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بعد الإقصاء على يد ريال مدريد الإسباني.

وخسر جوارديولا مع السيتي على يد ريال مدريد، وتعرض للإقصاء من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشر نصر صلاح كوميك ساخر عبر حسابه الشخصي على انستجرام، يلمح لإراحة جوارديولا عددا من لاعبيه خلال مباراة ريال مدريد من أجل مواجهة نيوكاسل الهامة في الدوري.

ويتنافس ليفربول بقيادة صلاح مع السيتي على لقب الدوري، حيث الفارق بين الناديين نقطة لصالح الفريق السماوي مع تبقى 4 مباريات للفريقين.


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