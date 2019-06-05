رئيس وزراء كندا يشيد بشجاعة جنود بلاده الذين شاركوا في عملية الإنزال في نورماندي

أشاد رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، بشجاعة الجنود الكنديين الذين شاركوا في عملية الإنزال في نورماندي، ومن بينهم الكولونيل سيسيل ميريت، الذي حصل على وسام فكتوريا، وهو أعلى وسام عسكري كندي.

جاء ذلك خلال مشاركة، ترودو، اليوم الأربعاء، في مراسم الاحتفال الرسمي التي جرت في مدينة بورتسموث في جنوب بريطانيا؛ لإحياء الذكرى الـ 75 من يوم الإنزال في نورماندي أو ما يسمى (بيوم النصر).

وشارك في الاحتفال إلى جانب ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية عدد من زعماء العالم، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وعدد من قدامى المحاربين الذين وقفوا على مسرح عملاق أمام حرس الشرف، بعد عرض فيلم عن الإنزال على شواطئ النورماندي في فرنسا.

يذكر أن يوم الإنزال في نورماندي شهد مقتل 359 جنديا كنديا، بجانب إصابة 715 آخرين، كما لقي 5 آلاف جندي كندي حتفهم في الأشهر القليلة التي تلت الإنزال.