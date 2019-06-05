ترامب وقادة أوروبيون يحيون ذكرى «يوم الإنزال» أثناء الحرب العالمية الثانية

انضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى قادة بريطانيا وفرنسا ودول أخرى، اليوم الأربعاء، للاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 ليوم الإنزال الذي تم في عام 1944 في نورماندي، والذي غير مسار الحرب العالمية الثانية في أوروبا.

وشهد ترامب، وميركل، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وغيرهم من القادة قراءات واستعراضات وأغان ورقصات وتحليق طائرات تعود للحرب العالمية الثانية في مدينة بورتسموث جنوبي إنجلترا.

وانضم ترامب إلى الملكة إليزابيث الثانية في لقاء مع محاربين قدامي في أعقاب المراسم التي أقيمت لإحياء ذكرى الهجوم على مدينة نورماندي غربي فرنسا والتي كان محتلة من جانب ألمانيا بأكثر من 150 ألف جندي بريطاني وأمريكي وفرنسي وغيرهم من قوات الحلفاء.

وجاءت هذه الفعاليات في ختام زيارة ترامب الرسمية لبريطانيا التي استغرقت 3 أيام، والتي التقى خلالها بالملكة اليزابيث الثانية وأعضاء العائلة الملكية.

وغادر ترامب بريطانيا في وقت لاحق اليوم إلى أيرلندا للاجتماع مع رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارداكار بمطار شانون. وقبيل المغادرة، غرد ترامب على موقع "تويتر" للتواصل: "لم أكن لأحظى بمعاملة أكثر ودا في المملكة المتحدة من جانب العائلة الملكية والشعب".

وأضاف: "علاقتنا لم تكن أبدا أفضل من الآن وأرى اتفاقا كبيرا للتجارة بيننا في المستقبل".

وفي كلمتها في مراسم إحياء ذكرى يوم الإنزال عام 1944 في نورماندي، أشادت الملكة بـ"مئات الآلاف من الجنود الشباب، والبحارة والطيارين الذين غادور هذه الشواطئ من أجل قضية الحرية". وتابعت: "كان مصير العالم يعتمد على نجاحهم".

وأضافت: "لم يعد الكثيرون منهم، ولن ننسى أبدا بطولة وشجاعة وتضحية أولئك الذين فقدوا أرواحهم".

ووقعت الدول الـ16 الممثلة في مدينة بورتسموث على إعلان يوم الإنزال، حيث تعهدوا بمنع تكرار "الر عب الذي لا يمكن تصوره" للحرب العالمية الثانية و"العمل معا لحل التوترات الدولية بشكل سلمي".

وقرأ ترامب جزءا من خطاب فرانكلين روزفلت -رئيس الولايات المتحدة في عام 1944- إلى الأمة من خلال الإذاعة والذي قال فيه إن الجنود الأمريكيين "شرعوا في جهد كبير، في كفاح للحفاظ على جمهوريتنا وديننا وحضارتنا ولتحرير الإنسانية البائسة".

وكان ترامب قال عقب محادثات مع ماي أمس الثلاثاء، إن جنود قوات التحالف كانوا "أبطالا ضحوا بأرواحهم من أجل إنقاذ الحضارة نفسها" من ألمانيا النازية.

وأوضح أن الولايات المتحدة وبريطانيا أقامتا "أكبر تحالف عرفه العالم على الإطلاق".