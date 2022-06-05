تحرير 15 مخالفة تموينية على المخابز بمركز بني مزار بالمنيا

حررت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالمنيا، 15 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية وتفتيشية بالمرور على الأسواق والمخابز البلدية، بهدف إحكام الرقابة على السلع الغذائية المقدمة للمواطنين، وإتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح، عماد حسن رئيس المركز، أن الحملات شملت المرور على المخابز البلدية بقرية بنى صامت، حيث تم تحرير 15 مخالف تموينية ، تنوعت ما بين، إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم نظافة أدوات العجين.

وشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية، والعمل على رصد المخالفات وتطبيق أحكام القانون، مع الاستمرار في تنظيم الحملات بالتنسيق مع إدارة التموين، والجهات المعنية.